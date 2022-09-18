18.09.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 82 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 вересня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 99 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 729 осіб. Одужало 301 337 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1292 особи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 вересня.