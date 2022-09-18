    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 вересня
18.09.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 82 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 вересня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 99 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 729 осіб. Одужало 301 337 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1292 особи. 

Харків

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 вересня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 вересня 16.09 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 вересня 15.09 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 