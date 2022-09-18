18.09.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 18 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 18 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 50 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 35 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Тиса» - 10 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється).