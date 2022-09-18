18.09.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварії на трубопроводах

Ремонтники оперативно відновлюють подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 17 вересня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, досвідчені ремонтники, незважаючи на ворожу агресію, що не припиняється, продовжують оперативно відновлювати подачу води для харків'ян. Комплексні роботи виконують умілі майстри, які використовують передові методи усунення пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Ось і сьогодні, 18 вересня, бригадами АВР Комплексу «Харківводопостачання» намічено провести ремонт на 11 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.