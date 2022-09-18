18.09.2022 09:05 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють газову інфраструктуру в Харківській області

Окупант мінував та знищував газорозподільну інфраструктуру Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що під час окупації Харківської області, російські військові мінували та знищували газові об‘єкти окупованих громад. Такі факти виявляють працівники АТ «Харківгаз» та саперами ДСНС при обстеженні критично-важливої інфраструктури.

В Чкалівській громаді знищений газорегуляторний пунк, який має забезпечувати стабільний тиск газу у системі. Виявлено два замінованих газових колодязя. При обстеженні газових мереж чотирьох сіл громади виявлені чисельні пошкодження труб.

В місті Балаклія розпочато ремонт зруйнованих рашистами газопроводів житлових будинків. Вже вдалось підключити газопостачання у близько 30 домоволодінь міста. Обстежено газову інфраструктуру села Шевелівка, крім вулиць, де є вирогідність мінування. Готуються заходи для ремонту газових мереж.

Крім цього зазначається, що чисельні пошкодження мереж зафіксовані в Циркунівській та Липецькій громадах. Тут рашистами перебиті газопроводи, постраждали від ударів ворога будівлі ГРП, розкрадені та розтрощені приміщення Липецької дільниці АТ «Харківгаз».

В свою чергу в Слатинській громаді саперами ДСНС спільно з газовиками розпочате поетапне розмінування газових об‘єктів. Перевірено на пошкодження п‘ять газорегуляторних пунктів, триває обстеження розподільних газопроводів.

«АТ «Харківгаз» просить мешканців деокупованих громад не перебувати поблизу газових об‘єктів до їх повного розмінування саперами ДСНС. Ми фіксуємо кожне руйнування, нанесене ворогом газовій інфраструктурі та вживатимемо всіх можливих заходів для її відновлення»,- звернулись до жителів Харківської області в АТ "Харківгаз".