18.09.2022 08:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів

Найбільше від ворожих атак постраждав Чугуївський район Харківської області.



У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що за добу з 17 по 18 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 5 трапилась в наслідок обстрілу,

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.

Найбільше від ворожих атак постраждав Чугуївський район Харківської області, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарчі споруди, гаражі та складське приміщення. Внаслідок обстрілу загинула дівчинка 11 років та постраждала жінка, яку госпіталізували до медичної установи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 501 ворожий вибухонебезпечний предмет.