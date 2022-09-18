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18.09.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти вбили медичних працівників та поранили пацієнтів лікарні

У селі Стрілече Харківської області медики намагалися провести евакуацію пацієнтів.

окупанти вбили людей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що у селі Стрілече Харківської області, медики психіатричної лікарні, намагалися евакуювати пацієнтів.
 
Вдалося евакуювати 30 осіб, загалом у медичному закладі перебуває понад 600 осіб.
 
Під час евакуації окупанти почали обстріл. За попередньою інформацією 4 медичні працівники загинули, 2 пацієнти отримали поранення. «Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!»,- звернувся до громадян Олег Синєгубов.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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