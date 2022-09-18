18.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти вбили медичних працівників та поранили пацієнтів лікарні

У селі Стрілече Харківської області медики намагалися провести евакуацію пацієнтів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що у селі Стрілече Харківської області, медики психіатричної лікарні, намагалися евакуювати пацієнтів.

Вдалося евакуювати 30 осіб, загалом у медичному закладі перебуває понад 600 осіб.

Під час евакуації окупанти почали обстріл. За попередньою інформацією 4 медичні працівники загинули, 2 пацієнти отримали поранення. «Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!»,- звернувся до громадян Олег Синєгубов.