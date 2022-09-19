19.09.2022 10:54 Рита Парфенова

Місто під Харковом обстріляли мінами з відкладеною детонацією

Черговий обстріл Дергачей відвубся вранці 19 вересня.

Про це повідомили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.



«Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією», – йдеться у повідомленні.



Мешканців закликають бути дуже обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, за минулу добу шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.