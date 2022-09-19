Місто під Харковом обстріляли мінами з відкладеною детонацією

Черговий обстріл Дергачей відвубся вранці 19 вересня.
Про це повідомили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.
«Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією», – йдеться у повідомленні.
Мешканців закликають бути дуже обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, за минулу добу шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.
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