    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Місто під Харковом обстріляли мінами з відкладеною детонацією
19.09.2022  10:54   Рита Парфенова

Місто під Харковом обстріляли мінами з відкладеною детонацією

Черговий обстріл Дергачей відвубся вранці 19 вересня.

мина с отложенной детонацией

Про це повідомили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.

«Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією», – йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають бути дуже обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, за минулу добу шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  обстрел, харьков, дергачи, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Надзвичайні події Дві людини, в тому числі дитина, отримали поранення у Харківській області за добу 19.09 Надзвичайні події Харків на ранок 19 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 17.09 Надзвичайні події Ворог обстріляв населені пункти під Харковом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 