21.09.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість води: результат дослідження

Фахівці постійно проводять перевірку якості води.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за період з 13.09.2022 по 19.09.2022 в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 88 проб води на санітарно-хімічні показники та 125 проб на мікробіологічні показники.

З них не відповідали гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки 14 проб води з розподільної мережі водогону в місті Лозова та 4 проби – в смт Сахновщина Красноградського району .

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«У зв’язку з цим нагадуємо, що вживання такої води без додаткової обробки створює ризики виникнення кишкових інфекційних захворювань. Тож наполегливо рекомендуємо мешканцям та гостям цих населених пунктів використовувати для пиття фасовану (бутильовану воду) або кип’ятити водопровідну воду до утворення бульбашок на поверхні.

Після кип’ятіння воді необхідно дати охолонути природним шляхом. Кип’ячену воду зберігати в чистій закритій ємності — це захищає воду від повторного забруднення. Рекомендується використовувати кип’ячену воду для пиття, приготування їжі, чищення зубів та купання немовлят»,- повідомили у ХОЛЦ.