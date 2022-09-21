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21.09.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили автомобіль із боєприпасами

Біля населеного пункту Пісочин виявили автомобіль із боєприпасами.

Поліція Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що на автомобільній дорозі, поблизу населеного пункту Пісочин Харківського району, поліцейські вилучили з автомобіля зброю та боєприпаси.  
 
Чоловіки перевозив у транспортному засобі п'ять автоматів Калашнікова з символікою росії. Також було знайдено 1 кулемет та 1 ручний протитанковий гранатомет, а також 130 набоїв.
 
Зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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