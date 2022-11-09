09.11.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Сапери розповіли, як відбувається розмінування Харківської області (фото)

Харківська область досі залишається найзамінованішим регіоном серед тих, які вже звільнені від російських окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Повідомляється, що за даними ДСНС інтенсивність замінування територій Харківської області значно більша, ніж на Київщині. Протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси та артилерійські снаряди розрахунки саперів знаходять повсюди.

Замінована місцевість вздовж доріг, сільськогосподарські поля, лісосмуги, державні установи та житлові будинки. За словами саперів на виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів знадобиться щонайменше десяти років.

«Близько місяця ми працюємо у прикордонному населеному пункті Харківщини. За цей період знешкодили понад три десятки протитранспортних боєприпасів, десяток протипіхотних, міни-пелюстки. Загороджувальні міни ОЗМ - це такі міни, які вистрибують з землі на метр і в радіусі 25 метрів не залишає нічого живого навколо себе. На сьогодні завдання перевірити 110 метрів поля, щоб сюди змогла заїхати техніка», – наголосив заступник командира групи розмінування «Ельф».

Найчастіше окупанти використовують пластикові протитанкові міни ТМ-62П, їх дуже важко знаходити, оскільки на них взагалі ніяк не реагують металошукачі. У них немає металевих елементів, тож саперам доводиться уважно оглядати місцевість та працювати з пошуковим щупом, робота ускладнюється тим, що в полях висока трава – гвардійці працюють буквально по сантиметру.

«Зараз відбуватиметься утилізація російських мін - це TM-62П пластикова зі стандартним підривником МВП-62 з пневматичним механізмом уповільнення, за рахунок того, що вона пластикова, вона дуже складно виявляється металошукачем. Також росіяни використовують міни-пастки, міни-сюрпризи, всякі роблять підлянки, щоб саперу ускладнити роботу. Це пряме порушення Женевської конвенції: все перебуває в некерованому варіанті, розраховано на невилучність, що ускладнює нам роботу. Робота йде, але набагато повільніше, потрібна дуже сильна уважність, треба дивитися під ноги, можуть бути й розтяжки», – зауважив командир групи розмінування нацгвардієць «Тротил».

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу не лише функціонуванню критично важливих об’єктів інфраструктури, а й несуть небезпеку життю та здоров’ю місцевого населення.

«Залишки ворожої техніки потрібно дослідити на предмет боєкомплекту, що не розірвався. Як правило біля такої техніки можуть бути нерозірвані снаряди і основною нашою задачею є виявлення таких вибухотехнічних засобів, і в подальшому їх знешкодження, щоб це не зашкодило нікому з людей», – пояснив сапер групи розмінування Дмитро.

На деокупованих територіях розрахунки саперів Нацгвардії працюють з перших днів, забруднення вибухонебезпечними предметами Харківської області становить близько 12 тис. кв. км. Робота з розмінування ускладнюється тим, що наразі в області ще тривають бойові дії та регулярно відбуваються ворожі обстріли звільнених населених пунктів. Проте нацгвардійці роблять все, щоб не допустити просування противника.