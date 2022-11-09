09.11.2022 12:11 Рита Парфенова

Харківські комунальники ліквідували складні пошкодження водоводів у Новобаварському районі (фото)

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Водоканалу ліквідували 11 пошкоджень на трубопроводах та упорядкували 14 оглядових колодязів.



vodokanal.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, у Новобаварському районі було проведено комплексні відновлювальні заходи на водопровідних магістралях по вулиці Світло Шахтаря (діаметр трубопроводу 400 мм) та площі Базарній (діаметр трубопроводу 300 мм).



«В обох випадках через досить складні пошкодження магістралей ремонтні роботи довелося проводити з відключенням мешканців від водопостачання. Тому, напередодні розробили чіткий план і запаслися всім необхідним для більш оперативного ремонту. Досвідчені районні бригади під керівництвом провідного інженера Сергія Самойлова успішно впоралися із поставленим завданням», - відзначив начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Він додав, що паралельно в цими роботами аварійниками був капітально відремонтований оглядовий колодязь по вулиці Академіка Богомольця. Після завершення робіт усі території упорядкували.





Сьогодні, 9 листопада, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 19 пошкоджених ділянках трубопроводів.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.