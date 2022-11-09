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09.11.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Поліцейські шукають свідків смертельної ДТП у Харкові

По вулиці Роганській сталася смертельна ДТП.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 7 листопада близько 18:45 неподалік будинку № 9 по вулиці Роганській відбувся наїзд невстановленим автомобілем на 26-річну жінку-пішохода.  
 
В результаті аварії жителька району отримала не сумісні з життям травми. Водій транспортного засобу самовільно покинув місце ДТП.
 
На даний час слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб,  яким відома інша інформація з приводу даної аварії, та в яких є відеозаписи події або відеозаписи до та після ДТП, просимо звернутись за телефоном 093-000-16-01.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік у лісосмузі знайшов зброю.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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