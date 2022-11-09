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09.11.2022  12:47   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 9 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 9 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» – 80 легкових авто;
  • «Угринів» – 30 легкових авто;
  • «Рава-Руська» – 30 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Краківець» – 40 легкових авто;
  • «Шегині» – 65 легкових авто, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» – 10 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» – 3 автобуси.

Румунія:

  • «Порубне» – 25 легкових авто.

За добу 8 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 64 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 31 тисяча осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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