09.11.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області незаконно вирубували дерева в лісосмузі

Дерева вирубували поряд з смт Солоницівка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Повідомляється, що 2 листопада, поліцейські офіцери під час патрулювання території громади виявили двох чоловіків, які незаконно вирубували дерева у лісосмузі поблизу смт Солоницівка з корисливих мотивів.

Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на виклик, встановили, що зловмисники спиляли близько двадцяти дерев – кленів та акацій. З місця події правоохоронці вилучили деревину та бензопили.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 «Незаконна вирубка лісу» Кримінального Кодексу України. За незаконну вирубку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років з конфіскацією незаконно добутого.

Поліція закликає громадян дотримуватися закону, берегти природні ресурси регіону, які й без порубок опинилися сьогодні під загрозою.

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