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09.11.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області незаконно вирубували дерева в лісосмузі

Дерева вирубували поряд з смт Солоницівка.

вирубали дерева
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.
 
Повідомляється, що 2 листопада, поліцейські офіцери під час патрулювання території громади виявили двох чоловіків, які незаконно вирубували дерева у лісосмузі поблизу смт Солоницівка з корисливих мотивів.
 
Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на виклик, встановили, що зловмисники спиляли близько двадцяти дерев – кленів та акацій. З місця події правоохоронці вилучили деревину та бензопили. 
 
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 «Незаконна вирубка лісу» Кримінального Кодексу України. За незаконну вирубку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років з конфіскацією незаконно добутого.
 
Поліція закликає громадян дотримуватися закону, берегти природні ресурси регіону, які й без порубок опинилися сьогодні під загрозою.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік у лісосмузі знайшов зброю.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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