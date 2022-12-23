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23.12.2022  19:55   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, яким буде Харків за післявоєнним Генпланом

Мер Харкова розкрив основні моменти Генплану Харкова, над яким йде робота разом з лордом Норманом Фостером.


Ігор Терехов розповів, яким буде Харків за післявоєнним Генпланом
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал Ігоря Терехова, мер Харкова у інтервью підкреслив, що його основою післявоєнного Генплану міста є, в першу чергу, економіка - місто має працювати, а його мешканці добре заробляти - є ще кілька важливих ньюансів. 
 

За Генеральним планом:

  • Не буде будівництва багатоповерхівок. Найбільш високі будівлі матимуть 6-7 поверхів.
  • Планується будівництво самодостатніх районів, в яких буде все - від дитячих садочків, шкіл та медзакладів до ринків, або супермаркетів.

"Адже ми плануємо зробити Харків найкомфортнішим містом майбутнього!", - підкреслив Ігор Терехов  

"Зараз Генплан створюється виключно коштом родини лорда Фостера і жодної бюджетної копійки на нього не витрачено. 
Також маю зазанчити, що коли роботу над Генеральним планом Харкова буде закінчено - ми винесемо його на обговорення містян. Не буде так, шо ми почнемо його втілювати у життя без згоди мешканців Харкова", - зазначив міський голова.
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, генплан, харьков, агрессия россии
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