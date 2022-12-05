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05.12.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

За якими адресами харків'яни можуть вклеїти фото в паспорт

Прийом у ЦНАПах здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі.

паспорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з 6 грудня харків’яни можуть скористатися послугу «Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку» у всіх центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.
  
За відповідною послугою можна звернутись за наступними адресами:  
 
  • ЦНАП м. Харкова ( Гімназійна набережна, 26); 
  • Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144); 
  • ЦНАП Новобаварського району (вул. Полтавський Шлях, 11); 
  • ЦНАП Холодногірського району (вул. Благовіщенська, 34); 
  • ЦНАП Шевченківського району ( пр. Науки, 17-а); 
  • ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55); 
  • ЦНАП Основ'янського району ( вул. Богдана Хмельницького, 11); 
  • ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11); 
  • ЦНАП Слобідського району ( вул. Плеханівська, 42); 
  • ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17); 
  • ЦНАП Салтівського району (вул. Юр'ївська, 13). 
З переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням
 
Також у ЦНАП зазначили, що на період воєнного положення в країні паспорт, термін дії якого минув, або той, у який вчасно не була вклеєна фотографія, вважається чинним для ототожнення особи. 
 
Варто зазначити, що прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі. Це можливо зробити через: 
 
  • вебсайт;
  • колцентр 0800-304-304 (безкоштовний-багатоканальний).
Нагадаємо, у Харківській області змінюють тривалість комендантської години.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, паспорт
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