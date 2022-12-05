05.12.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

За якими адресами харків'яни можуть вклеїти фото в паспорт

Прийом у ЦНАПах здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з 6 грудня харків’яни можуть скористатися послугу «Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку» у всіх центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.

За відповідною послугою можна звернутись за наступними адресами:

ЦНАП м. Харкова ( Гімназійна набережна, 26);

Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144);

ЦНАП Новобаварського району (вул. Полтавський Шлях, 11);

ЦНАП Холодногірського району (вул. Благовіщенська, 34);

ЦНАП Шевченківського району ( пр. Науки, 17-а);

ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55);

ЦНАП Основ'янського району ( вул. Богдана Хмельницького, 11);

ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11);

ЦНАП Слобідського району ( вул. Плеханівська, 42);

ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);

ЦНАП Салтівського району (вул. Юр'ївська, 13).

З переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням

Також у ЦНАП зазначили, що на період воєнного положення в країні паспорт, термін дії якого минув, або той, у який вчасно не була вклеєна фотографія, вважається чинним для ототожнення особи.

Варто зазначити, що прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі. Це можливо зробити через:

вебсайт;

колцентр 0800-304-304 (безкоштовний-багатоканальний).