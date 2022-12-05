05.12.2022 17:55 Віталій Хінєвіч
За якими адресами харків'яни можуть вклеїти фото в паспорт
Прийом у ЦНАПах здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що з 6 грудня харків’яни можуть скористатися послугу «Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку» у всіх центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.
За відповідною послугою можна звернутись за наступними адресами:
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ЦНАП м. Харкова ( Гімназійна набережна, 26);
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Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144);
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ЦНАП Новобаварського району (вул. Полтавський Шлях, 11);
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ЦНАП Холодногірського району (вул. Благовіщенська, 34);
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ЦНАП Шевченківського району ( пр. Науки, 17-а);
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ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55);
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ЦНАП Основ'янського району ( вул. Богдана Хмельницького, 11);
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ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11);
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ЦНАП Слобідського району ( вул. Плеханівська, 42);
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ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);
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ЦНАП Салтівського району (вул. Юр'ївська, 13).
З переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням
.
Також у ЦНАП зазначили, що на період воєнного положення в країні паспорт, термін дії якого минув, або той, у який вчасно не була вклеєна фотографія, вважається чинним для ототожнення особи.
Варто зазначити, що прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі. Це можливо зробити через:
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вебсайт;
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колцентр 0800-304-304 (безкоштовний-багатоканальний).
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