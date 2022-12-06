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06.12.2022  10:31   Рита Парфенова

Головне свято нашого народу, - Ігор Терехов привітав з Днем Збройних Сил

Вітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем Збройних Сил України.


Фото з відкритих джерел

За часів війни День Збройних Сил України, мабуть, головне свято для нашого народу. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто захищає найцінніше – наших рідних, наш дім, наші міста, нашу землю. Захищає у важких умовах, жертвуючи здоров'ям, часом – ціною власного життя.

Дякую всім, хто тримає оборону на землі та в повітрі, хто сказав: «Хто, якщо не я», - хто зі зброєю в руках відстоює нашу Незалежність!

Дорогі солдати, сержанти та старшини, офіцери!

Ви – справжні борці, ви – переможці! Я бажаю вам Божого благословення, сил, міцного здоров'я, завжди відчувати підтримку і йти тільки вперед.

Слава ЗСУ! Слава Україні!

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
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