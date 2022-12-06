Головне свято нашого народу, - Ігор Терехов привітав з Днем Збройних Сил

Вітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем Збройних Сил України.
За часів війни День Збройних Сил України, мабуть, головне свято для нашого народу. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто захищає найцінніше – наших рідних, наш дім, наші міста, нашу землю. Захищає у важких умовах, жертвуючи здоров'ям, часом – ціною власного життя.
Дякую всім, хто тримає оборону на землі та в повітрі, хто сказав: «Хто, якщо не я», - хто зі зброєю в руках відстоює нашу Незалежність!
Дорогі солдати, сержанти та старшини, офіцери!
Ви – справжні борці, ви – переможці! Я бажаю вам Божого благословення, сил, міцного здоров'я, завжди відчувати підтримку і йти тільки вперед.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
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