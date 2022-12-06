06.12.2022 10:03 Рита Парфенова

Укренерго попередило про аварійні відключення світла

В усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.



Фото з відкритих джерел

Таку информацію надали в Укренерго, повідомляє РЕДПОСТ.

Це робиться задля збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії, бо після восьмої масованої ракетної атаки країни-терориста на наші енергетичні об’єкти частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність.



У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.

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«Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей», – розповіли в Укренерго.



Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

Нагадаємо, на сайті Харківобленерго доступна електронна форма, за допомогою якої можна дізнатися графік відключення світла в Харкові та області.