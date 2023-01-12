12.01.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Морозно і хмарно: яка погода буде в Харкові 12 січня

12 січня опадів не очікується, небо буде хмарним.

Уранці хмарно мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -10°...-6°C (відчувається як -17°C). Вітер південно східний, 6.6 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Удень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-5°C (відчувається як -10°C). Вітер південно східний, 5.1 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Хмарно з проясненями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°C (відчувається як -11°C). Вітер південно східний, 4.1 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

У народі цей день, 12 січня, називався “Онисі зимові”, або “Онисі Шлунківниці”. У давнину цього дня варили свинячі шлунки і різали гусей. За нутрощами тварин передвіщали погоду на зиму. Якщо селезінка була рівною і гладкою, то очікували зими сурової. Товста печінка усередині означала, що холоднеча розпочнеться з половини зими, а широка сторона печінки до живота обіцяла морози. У народі говорили: “До дня Онисі холод над землею повис”.



