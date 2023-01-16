16.01.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Погода в Харкові 16 січня

Синоптки прогнозуют похмуру погоду без опадів.

Уранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -3°C (відчувається як -7°C). Вітер південно-східний, 2.5 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Удень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер південний, 2.8 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Увечері хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -2°C (відчувається як -7°C). Вітер південно-східний, 4.1 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Лише 16 січня можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з’являлася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на Малахія вказує, якою буде погода в березні.



