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24.01.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Харківський боксер Ярослав Харциз проведе перший професійний бій з Мар'яном Весоловським

Харківський спортсмен розпочне професійну кар'єра під егідою промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions".


Пресслужба K2 Promotions
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пресслужбу K2 Promotions, успішний харківський боксер-легковаговик Ярослав Харциз 28 січня 2023 року проведе перший бій у своїй професіній кар'єрі. Дебютний поєдинок спортсмена з поляком Мар'яном Весоловським (2-3-1, 2 КО) відбудеться в рамках боксерського шоу Knockout Boxing Night у Польщі під егідою промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions". 
 
За плечима 25-річного Харциза прекрасна кар'єра в любительському боксі: триразовий Чемпіон України в легкій вазі, фіналіст Чемпіонату Європи, переможець та призер численних міжнародних та вітчизняних змагань. У 2021 харків'янин представляв Україну на Олімпійських іграх у Токіо. До речі, Ярослав планує поєднувати професійний бокс із виступами у Національній збірній, адже прагне здобути олімпійське золото. Відмітимо, що Харциз - один із найкращих постійних спаринг-партнерів Чемпіона WBO International та Європи EBU Дениса Берінчика. 
 
Розпочне професійну кар'єру харківський боксер Ярослав Харциз поєдинком 28 січня у Польщі
 
«Давно мріяв дебютувати у профі, хочу радувати вболівальників гарним боксом! Я пройшов велику школу в олімпійському боксі, і вважаю, що вже готовий до того, щоб почати шлях до поясів! Радий, що ми змогли домовитися з Олександром Красюком, вірю в нього як у професіонала своєї справи. Мені комфортно жити у своїй країні та представляти мужню Україну в усьому світі! 28 січня відбудеться мій перший крок у цьому напрямку. Краще ніколи, ніж пізно», - зазначив Ярослав Харциз. 
 
«Ласкаво просимо до команди К2! У цей складний час ми маємо йти вперед і прославляти нашу державу спортивними досягненнями. Ярослав - яскравий представник нового покоління боксерської України, тож ми разом докладемо зусиль і продовжимо прославляти свою країну на світовій спортивній арені», - прокоментував підписання контракту генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.
 
Співорганізатором боксерського шоу Knockout Boxing Night виступає міжнародний боксерський матчмейкер TBG Matchmaking.
 
 

Источник:   Пресслужба K2 Promotions
 Тэги:  бокс, харциз, харьков
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