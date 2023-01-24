24.01.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Харківський боксер Ярослав Харциз проведе перший професійний бій з Мар'яном Весоловським

Харківський спортсмен розпочне професійну кар'єра під егідою промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions".



Пресслужба K2 Promotions

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на пресслужбу K2 Promotions, успішний харківський боксер-легковаговик Ярослав Харциз 28 січня 2023 року проведе перший бій у своїй професіній кар'єрі. Дебютний поєдинок спортсмена з поляком Мар'яном Весоловським (2-3-1, 2 КО) відбудеться в рамках боксерського шоу Knockout Boxing Night у Польщі під егідою промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions".

За плечима 25-річного Харциза прекрасна кар'єра в любительському боксі: триразовий Чемпіон України в легкій вазі, фіналіст Чемпіонату Європи, переможець та призер численних міжнародних та вітчизняних змагань. У 2021 харків'янин представляв Україну на Олімпійських іграх у Токіо. До речі, Ярослав планує поєднувати професійний бокс із виступами у Національній збірній, адже прагне здобути олімпійське золото. Відмітимо, що Харциз - один із найкращих постійних спаринг-партнерів Чемпіона WBO International та Європи EBU Дениса Берінчика.

«Давно мріяв дебютувати у профі, хочу радувати вболівальників гарним боксом! Я пройшов велику школу в олімпійському боксі, і вважаю, що вже готовий до того, щоб почати шлях до поясів! Радий, що ми змогли домовитися з Олександром Красюком, вірю в нього як у професіонала своєї справи. Мені комфортно жити у своїй країні та представляти мужню Україну в усьому світі! 28 січня відбудеться мій перший крок у цьому напрямку. Краще ніколи, ніж пізно», - зазначив Ярослав Харциз.

«Ласкаво просимо до команди К2! У цей складний час ми маємо йти вперед і прославляти нашу державу спортивними досягненнями. Ярослав - яскравий представник нового покоління боксерської України, тож ми разом докладемо зусиль і продовжимо прославляти свою країну на світовій спортивній арені», - прокоментував підписання контракту генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

Співорганізатором боксерського шоу Knockout Boxing Night виступає міжнародний боксерський матчмейкер TBG Matchmaking.





Источник: Пресслужба K2 Promotions

харциз, харьков Тэги: бокс