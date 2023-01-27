Рівень радіації у Харкові та області на 27 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 27 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,11–0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,11-0,17 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 26 січня.
Комментариев: 0
Дайте своїм нервам відпочити, присвятивши цей день чогось простого, спокійного і по можливості позитивного.
Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
влажность:
давление:
ветер: