27.01.2023 12:00 Євген Клочко

В Україні посилять відповідальність за дезертирство та непокору військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою зміни до закону про посилення відповідальності військовослужбовців.

Дорога на Донеччині, 17 грудня 2022 року. Фото: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на агентство Інтерфакс-Україна. Згідно з інформацією, наведеною в картці відповідного законопроекту №8271 на сайті Верховної Ради, документ за підписом голови держави був повернутий до парламенту у вівторок, 24 січня.

Як повідомлялося раніше, 13 грудня парламент підтримала закон №8271 про посилення відповідальності за воєнні злочини і 270 голосами схвалила його для негайної передачі Президенту України на підпис. Того ж дня законопроект був підписаний спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і направлений на підпис голові держави.

Зокрема, законопроект виключає можливість звільнення військовослужбовців від покарання або призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено чинним Кримінальним кодексом України (непідкорення; невиконання наказу; загроза чи насильство щодо начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю).

15 грудня петиція № 22/173526-еп з вимогою накласти вето на закон була розміщена на сайті Президента і в перший же день зібрала 28 000 підписів, що більше, ніж потрібно для її розгляду Президентом.

19 грудня Валерій Залужний закликав Президента Зеленського підписати відповідний законопроект, ухвалений Верховною Радою України, підтримавши зміни до законодавства щодо посилення відповідальності військовослужбовців.



