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27.01.2023  12:02   Рита Парфенова

У зруйнованому ворогом районі Харкова повністю відремонтували водогони (фото)

На Північній Салтівці бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району повністю завершили ремонт усіх водоводів, що постраждали від ворожої агресії.

На Північній Салтівці повністю завершили ремонт усіх водоводів, що постраждали від ворожої агресії

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«Вчора закінчили плановий комплекс відновлювальних заходів на останній пошкодженій ворогом магістралі діаметром 300 мм на вулиці Леся Сердюка. На заключному етапі ремонтних робіт була здійснена перекладка зруйнованої ділянки водоводу. Слід зазначити і те, що відразу ж після весняного обстрілу, внаслідок якого постраждала дана магістраль, знайшли можливість альтернативної подачі води. Після завершення робіт територію упорядкували», - підсумував начальник районної служби Віталій Чупандін.

На Північній Салтівці повністю завершили ремонт усіх водоводів, що постраждали від ворожої агресії

Напередодні ремонтниками комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках водоводів і відремонтовано 10 оглядових колодязів.

Сьогодні, 27 січня, 25 бригад АВР розпочали ремонтні роботи на 14 ділянках трубопроводів холодного водопостачання

На Північній Салтівці повністю завершили ремонт усіх водоводів, що постраждали від ворожої агресії

Для економії часу аварійників комунальники просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили каналізаційний колектор у житловому районі Харкова.

 


Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків, харьков
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