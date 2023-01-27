27.01.2023 14:17 Дмитро Колонєй

У Харкові забезпечили теплим одягом дітлахів (фото)

На допомогу багатодітним родинам прийшла міська рада Харкова, міжнародні фонди та громадські організації.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, завдяки співпраці Харківської міської ради з міжнародними фондами та громадськими організаціями діти з багатодітних сімей міста Харкова отримали зимовий одяг.

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та організації «Благодійний фонд «Безпечне небо» дітям від 2-х до 14-ти років передали теплі куртки, штани, шапки, шарфи, рукавички, зимове взуття тощо. Усього було видано 1050 комплектів.

У грудні 350 комплектів одягу видали для дітей з багатодітних сімей віком від 3-х місяців до 3-х років.

«Один із пріоритетних напрямків роботи департаменту - підтримка багатодітних сімей нашого міста. Завдяки постійній комунікації співробітників районних комітетів у справах сім'ї, молоді та спорту з багатодітними сім'ями департамент володіє інформацією про потреби сімей та докладає всіх можливих зусиль для їх вирішення», - зазначили у департаменті.



