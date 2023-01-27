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27.01.2023  14:17   Дмитро Колонєй

У Харкові забезпечили теплим одягом дітлахів (фото)

На допомогу багатодітним родинам прийшла міська рада Харкова, міжнародні фонди та громадські організації.

Забезпечили дітлахів теплим одягом у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, завдяки співпраці Харківської міської ради з міжнародними фондами та громадськими організаціями діти з багатодітних сімей міста Харкова отримали зимовий одяг. 
 
За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та організації «Благодійний фонд «Безпечне небо» дітям від 2-х до 14-ти років передали теплі куртки, штани, шапки, шарфи, рукавички, зимове взуття тощо. Усього було видано 1050 комплектів. 
 
Забезпечили дітлахів теплим одягом у Харкові
 
У грудні 350 комплектів одягу видали для дітей з багатодітних сімей віком від 3-х місяців до 3-х років. 
 
Забезпечили дітлахів теплим одягом у Харкові
 
«Один із пріоритетних напрямків роботи департаменту - підтримка багатодітних сімей нашого міста. Завдяки постійній комунікації співробітників районних комітетів у справах сім'ї, молоді та спорту з багатодітними сім'ями департамент володіє інформацією про потреби сімей та докладає всіх можливих зусиль для їх вирішення», - зазначили у департаменті.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, діти, харьков
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