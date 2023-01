29.01.2023 07:30 Рита Парфенова

29 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.

29 січня 1918 року на залізничній станції Крути у Чернігівській області 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у нерівний бій із шеститисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку.



Точна кількість загиблих студентів офіційно ніде не зафіксована. За свідченнями учасників подій, було вбито понад 250 людей з українського боку. Відомі імена лише 27 студентів, яких взяли в полон та розстріляли. Їхні тіла пізніше були урочисто перепоховані на Аскольдовій могилі у Києві.



Український радянський поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинку студентів поезію «Пам'яті тридцяти».



За часів СРСР події під Крутами або замовчувалися, або обростали міфами та припущеннями. Здебільшого це звинувачення на адресу Центральної Ради та військового українського командування, які допустили загибель 300 юнкерів та студентів. Але жоден з істориків не написав про те, що бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: ціною своїх життів юнкера, студенти та вільні козаки затримали наступ супротивника на два дні. Це дало змогу придушити повстання більшовиків у місті, не дати противнику з ходу захопити Київ, а також вчасно підписати мирний договір з Німеччиною та її союзниками.



Однак остаточно настання більшовиків зупинити не вдалося. Незабаром Центральна Рада була змушена евакуюватись із Києва. Але перед цим вона 22 січня видала Четвертий Універсал, в якому оголошувала про створення незалежної української держави.



2006 року на станції Крути відкрили Меморіал пам'яті героїв Крут. Автор меморіалу Анатолій Гайдамака представив пам'ятник як насипаний пагорб заввишки сім, на якому встановлено 10-метрову червону колону - копію колон фасаду Червоного корпусу Київського національного університету ім.Т.Шевченка, звідки була більшість увічнених студентів-героїв. Також меморіальний комплекс включає каплицю. Поблизу пам'ятника викопане озерце у формі хреста.



***



29 січня 1985 року в столиці Індії Нью-Делі на нараді глав держав і урядів кількох країн – Індії, Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії та Швеції – було прийнято декларацію, основною метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу та усунення самої загрози ядерної війни. Саме з моменту ухвалення Делійської декларації і веде свою історію День мобілізації проти загрози ядерної війни.



В даний час багато країн світу мають на своєму озброєнні ядерну зброю, але застосування її заборонено. Це пов'язано з сумними подіями 1945 року, коли на японські міста Хіросіма і Нагасакі було скинуто дві бомби, які забрали багато життя, а наслідки цих подій відбиваються досі. І хоча тоді ядерна зброя вперше і востаннє за всю світову історію використовувалася у військових діях, але всі наступні десятиліття міжнародна дипломатія і військова стратегія держав перебували під сильним впливом планів ведення можливої ядерної війни, що розроблялися. А створення нових видів ядерної зброї залишає питання ядерної загрози для багатьох держав однією з найактуальніших тем міжнародної дипломатії і сьогодні.



***



Світова інтернет-спільнота пропонує прожити останню неділю січня у «реальному» світі. Свою історію Міжнародний День без Інтернету веде з початку 2000-х років, а ініціатором його заснування, за одними даними, є «Британський Інститут соціальних винаходів», а за іншими – британський некомерційний онлайн-проект «DoBe.org». Єдине, що відомо точно – організаторами Міжнародного дня БЕЗ інтернету стали саме активні, просунуті інтернет-користувачі.



Головна мета цього свята – повністю відволікти людей від комп'ютерів та глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей день виключно у «реальному» світі, спілкуватися з іншими людьми виключно «наживо» або присвятити його своєму улюбленому хобі (звісно ж, не пов'язаному) з Інтернетом.

Прикмети дня

29 січня відзначається день поклоніння чесним ланцюгам апостола Петра. Наші пращури помітили, що в цей день погода називалася "Харків". З цього приводу народ помітив: «Якщо в коморах житнього хліба залишилося більше половини, бути добрим урожаєм». Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

Також цього дня

В 1616 голландські мореплавці Я. Лемер і В. Схаутен відкрили крайню південну точку Південну Америки - мис Горн.



1805 – було відкрито Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, один із найстаріших університетів східної Європи.



1845 – в газеті New York Evening Mirror опубліковано найвідоміший вірш Едгара Аллана «Ворон».



1866 – народився Ромен Роллан, французький письменник, громадський діяч, лауреат Нобелівської премії.



1886 – запатентовано перший успішний бензинокерований автомобіль, побудований Карлом Бенцем.



1896 - американський фізик Е. Груббе першим у світі використовував радіоактивне випромінювання для лікування раку.



1919 – конгресом США прийнято XVIII поправку до конституції, що забороняє виробництво, перевезення та продаж спиртних напоїв.



1927 – у Лондоні відкрився «Park Lane Hotel» – перший у країні готель, у кожному номері якого була своя ванна кімната.



1945 – народився Том Селлек, американський актор («Приватний детектив Магнум», «Друзі»).



1954 – народилася Опра Вінфрі, американська ведуча ток-шоу.



1960 – створено першу штучну нирку.



1978 – Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їхній руйнівний вплив на озоновий шар Землі.



1982 – народився Адам Ламберт, американський співак та актор.



1985 – у Лос-Анджелесі зірки рок- та поп-музики записали пісню We are the World.



2000 – у казино Лас-Вегаса офіціантка Синтія Джей виграла 35 мільйонів доларів на автоматі «Однорукий бандит» (найбільший у світі виграш на гральних автоматах).

Іменини відзначають:

Іван, Максим, Неоніла, Петро.