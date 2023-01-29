29.01.2023 08:44 Євген Клочко

Тегеран повідомив, що дрони атакували військовий завод в центральній частині Ірану

Тегеран заявив у неділю, що безпілотник атакував військовий завод у центральному іранському місті Ісфахан.

Кадр з відео

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на CNN.

"В одному з військових центрів при Міністерстві оборони стався вибух", - повідомив напівофіційному інформаційному агентству "Fars" Мохаммад Джаннесаріі, заступника губернатора провінції Ісфахан.

За словами Джаннесаріі, вибух завдав певної шкоди, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Пізніше державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що вибух був спричинений "невеликим безпілотником".

«Відбулася невдала атака невеликих безпілотників проти промислового комплексу міністерства оборони, і, на щастя, з урахуванням заходів протиповітряної оборони, один з них був збитий», - повідомляє IRNA з посиланням на Міністерство оборони країни в Twitter.

"Система протиповітряної оборони комплексу зуміла знищити ще два інших дрони. На щастя, в результаті нападу ніхто не загинув, а дах комплексу зазнав лише незначних пошкоджень".

За даними агентства, напад стався о 22:30 за місцевим часом. Завод розташований приблизно за 440 км на південь від Тегерана.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що за даними ГУР, більшість частин іранських БПЛА виробляється у США та Європі.



