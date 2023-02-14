Обдурені командуванням солдати окупаційної армії знаходяться на межі зриву (відео)
Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, по новому перехопленню воєнної розвідки можна судити про моральний дух та настрій серед окупантів. Військовий РФ жаліється другу на перебування на фронті без визначених термінів, при обіцяних ротаціях та відпустках, та обурюється умовам, у яких доводиться бути. При цьому він заначає, що все це йому набридло та що знаходиться на межі зриву:
«мне еще год тут тусоваться, как минимум, видишь, нету никаких сроков»;
«ну как человека можно бросить без каких-то определенных сроков вообще?»;
окупант розповідає, що їм доводиться жити в землі, тим часом як керівництво живе в триповерхових котеджах;
«всех опрокинули: все надеялись, что вот 3 месяца в новый год домой»;
солдат пояснює, що в черзі на відпустку він 10-й, а це означає, що приблизно тільки через рік матиме змогу на 15 днів потріпити додому.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення у якому солдат окупаційної армії говорить про підготовку до можливого наступу у лютому.