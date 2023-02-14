14.02.2023 18:34 Дмитро Колонєй
Ремонт колії змінить маршрут руху шести харківських трамваїв
Які саме трамваї змінять шлях курсування інформує харківський Департамент інфраструктури.
Міськрада
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, у зв’язку з ремонтом трамвайної колії припиниться рух трамваїв з 10:00 до 14:30 15 лютого 2023 року на вул. Академіка Павлова від пр. Героїв Харкова до вул. Семиградської, вул. Москалівській, від РК «Новожанове» до вул. Гольдбергівської, вул. Миколи Бажана, від РК «Новоселівка» до вул. Москалівської,
У цей час трамваї курсуватимуть наступним чином:
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№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» - вул. Залютинська - вул. Полтавський Шлях - м-н Сергіївський - м-н Павлівський - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Конєва - вул. Полтавський Шлях - вул. Залютинська - розворотне коло «Залютине»;
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№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» - вул. Залютинська - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - м-н Павлівський - м-н Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Залютинська - розворотне коло «Залютине»;
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№6 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - м-н Сергіївський - м-н Павлівський - м-н Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників;
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№8 (частина 1): розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - м-н Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників;
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№8 (частина 2): розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№27 (частина 2): косметологічна поліклініка - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - м-н Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників - пр. Героїв Харкова - м-н Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - косметологічна поліклініка;
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№28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідпропарк»;
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№28 (частина 2): косметологічна поліклініка - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - м-н Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідпропарк»;
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