14.02.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

Українці можуть дізнатися про безпеку рідних за допомогою застосунку

Створено додаток, який повідомляє стан безпеки близьких на тимачасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Застосунок Dobre допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора. Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт «Як ти?». Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час.

У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. «Зелений» показує, що у людини все добре. «Червоний» сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Завантажити застосунок можна на Android та iOS

Раніше РЕДПОСТ писав, індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.



