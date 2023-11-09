09.11.2023 08:42 Рита Парфенова

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа: зведення ДСНС у Харківській області за добу

Минулої доби рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби пожежа внаслідок військових дій сталася у місті Куп'янськ.

Орієнтовно о 21:20 противник відкрив артилерійський обстріл центральної частини міста Куп'янськ. Один із снарядів вдарив у приватне подвір'я, спричинивши пожежу. Внаслідок удару загорівся гараж та легковий автомобіль, і пожежа охопила площу близько 20 квадратних метрів. Пожежники з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини негайно вирушили на місце події. Протягом півгодини рятувальники успішно ліквідували вогонь, і на щастя, не було постраждалих осіб.



Загалом протягом доби з 8 по 9 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїзди, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

2 – на чергування;

3 – інші виїзди.

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