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09.11.2023  08:42   Рита Парфенова

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа: зведення ДСНС у Харківській області за добу

Минулої доби рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби пожежа внаслідок військових дій сталася у місті Куп'янськ.

Орієнтовно о 21:20 противник відкрив артилерійський обстріл центральної частини міста Куп'янськ. Один із снарядів вдарив у приватне подвір'я, спричинивши пожежу. Внаслідок удару загорівся гараж та легковий автомобіль, і пожежа охопила площу близько 20 квадратних метрів. Пожежники з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини негайно вирушили на місце події. Протягом півгодини рятувальники успішно ліквідували вогонь, і на щастя, не було постраждалих осіб.

Загалом протягом доби з 8 по 9 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїзди, з яких:

  • 4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 2 – на чергування;
  • 3 – інші виїзди.

пожежа у куп'янську

пожежа у куп'янську

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 листопада 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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