Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Більше ніж 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських й мінометних обстрілів та авіаційних ударів з боку військових рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ. Ворог авіаударів по Петропавлівці Куп’янського району. Неодноразово наносив артилерійські удари по Куп’янськ-Вузловому.
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