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09.11.2023  08:59   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Більше ніж 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських й мінометних обстрілів та авіаційних ударів з боку військових рф.

обстріл Куп'янська

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • о 12:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка;
  • о 13:00 ворог завдав ударів по с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок;
  • у с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження;
  • о 15:00 окупанти завдали ударів по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Без постраждалих;
  • о 21:25 ворог обстріляв м. Куп’янськ, горів гараж та автомобіль.

Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ. Ворог авіаударів по Петропавлівці Куп’янського району. Неодноразово наносив  артилерійські удари по Куп’янськ-Вузловому.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 листопада 2023 року.


 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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