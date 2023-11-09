09.11.2023 09:29 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Харків - 12 мкР/год;

Золочів - 10 мкР/год;

Богодухів - 10 мкР/год;

Коломак - 9 мкР/год;

Великий Бурлук - 14 мкР/год;

Печеніги - 12 мкР/год;

Слобожанське - 11 мкР/год;

Куп’янськ - 11 мкР/год;

Красноград - 11 мкР/год;

Лозова - 11 мкР/год;

Ізюм - 12 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 8 листопада.