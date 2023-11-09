Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 8 листопада.
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Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
9 листопада в усьому світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму.
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