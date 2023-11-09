Ігор Терехов: Для нас дуже важливо повернути наших людей

Міська влада вже зараз працює над створенням умов для повернення харків’ян, які були вимушені евакуюватися через війну.
На Всесвітньому конгресі «Smart City Expo» міський голова Ігор Терехов зазначив, що одним із найважливіших факторів у цьому процесі є відновлення зруйнованого житла, передає РЕДПОСТ.
«Тому ми відбудовуватимемо наше місто, не чекаючи закінчення війни. Для нас дуже важливо повернути до Харкова людей, які були змушені виїхати за кордон та в інші міста України», - наголосив Ігор Терехов.
Також мер зазначив, що для відновлення Харків має потужний кадровий потенціал.
«До війни у наших вишах навчалося 300 тисяч студентів. Це той потенціал, який ми використовуватимемо для відновлення нашого міста та України», - наголосив Ігор Терехов.
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