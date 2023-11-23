23.11.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині син чинив домашнє насильство щодо батька

Раніше судимий мешканець міста Чугуєва систематично нецензурно лаявся, обкрадав та погрожував фізичною розправою літньому чоловіку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

67-річний потерпілий живе разом із сином, який зловживає спиртними напоями. Через це між ними систематично виникали конфлікти. Під час сварок 26-річний чоловік нецензурно лаявся, принижував гідність рідного батька, погрожував фізичною розправою, виносив з квартири майно та продавав. Порушник встиг реалізувати телевізор та інші речі, які належали літньому чоловіку, а гроші тратив на власні потреби.

Поліцейські неодноразово складали стосовно домашнього кривдника адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Попри профілактичні бесіди, поведінка порушника в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насилля.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 21 листопада правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 2 років тюремного ув’язнення.

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