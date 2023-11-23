23.11.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси №1 та 3 тимчасово змінять свої маршрути

Зміна маршрутів пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів на пр. Байрона, на ділянці від пр. Льва Ландау до вул. Садовопаркової, і на пр. Петра Григоренка, на ділянці від пр. Байрона до розворотного кола «Палац спорту», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів сьогодні, 23 листопада.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - бул. Богдана Хмельницького - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

(у зворотному напрямку): розворотне коло «Вул. 12 Квітня» - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - вул. Садовопаркова - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - ст. м. «Турбоатом» (розворот) - пр. Героїв Харкова - пр. Льва Ландау - пр. Байрона - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».

№1: не курсуватиме.

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