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23.11.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси №1 та 3 тимчасово змінять свої маршрути

Зміна маршрутів пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на пр. Байрона, на ділянці від пр. Льва Ландау до вул. Садовопаркової, і на пр. Петра Григоренка, на ділянці від пр. Байрона до розворотного кола «Палац спорту», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів сьогодні, 23 листопада.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
 
№3: розворотне коло «Вул. Університетська» - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - бул. Богдана Хмельницького - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. 12 Квітня».
 
(у зворотному напрямку): розворотне коло «Вул. 12 Квітня» - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - вул. Садовопаркова - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - ст. м. «Турбоатом» (розворот) - пр. Героїв Харкова - пр. Льва Ландау - пр. Байрона - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».
 
№1: не курсуватиме.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова комунальники переклали 306 метрів аварійного водоводу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
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