23.11.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Рятувальники звернулися до українців через погодні умови

Синоптики прогнозують в Україні сильні снігопади та ожеледицю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

26-27 листопада у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та столиці сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

«Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час»,- йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram