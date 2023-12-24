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24.12.2023  13:06   Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківщини

Окупантами поранено мешканців Харківщини, пошкоджено інфраструктуру селищ.

Показали наслідки обстрілу Харківщини правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківської обласної прокуратури,  
 
  • 24 грудня 2023 року близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Купʼянського району. Отримали поранення двоє чоловіків 34 та 65 років. Їх госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Смерч» та артилерії.
  • У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні домоволодіння і газопровід.
  • Близько 4:30 ворог окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння. 
  • 23 грудня близько 16:00 окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок. Площа пожежі склала близько 80 кв. м. 
Показали наслідки обстрілу Харківщини правоохоронці
 
Показали наслідки обстрілу Харківщини правоохоронці
 
Показали наслідки обстрілу Харківщини правоохоронці
 
Показали наслідки обстрілу Харківщини правоохоронці
 
Також під обстрілами були села Козача Лопань Харківського району, Ізбицьке Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук Куп'янського району та інші населені пункти. 
 
Показали наслідки обстрілу Харківщини правоохоронці
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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