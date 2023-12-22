22.12.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова оперативно відновлюють подачу води

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Індустріального району комплексу «Харківводопостачання» поточного року ліквідували 333 аварійні ситуації на трубопроводах і упорядкували 311 оглядових колодязів із заміною запірної арматури, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Володимир Сундук, у цей складний час у пріоритеті залишається стабільне забезпечення харків'ян водопостачанням у повному обсязі. Для цього щодня виконується комплекс відновлювальних та профілактичних заходів.

«Ось і вчора оперативно усунули серйозне пошкодження в оглядовому колодязі на вулиці Душкіна. Також під нашим постійним контролем знаходяться водоводи, що забезпечують подачу води на соціальні об'єкти. Напередодні, із застосуванням методу санації, здійснили заміну технічно зношеної ділянки введення до навчального закладу на вулиці Генерала Момота. При виконанні відновлювальних робіт завжди застосовуємо комплексний підхід, який також дозволив цього року встановити 33 нові люки, 25 пожежних гідрантів та капітально відремонтувати понад 30 водорозбірних колонок», - поінформував Володимир Сундук.

За його словами, у році, що минає, підрозділ спрацював на належному рівні, але остаточну оцінку поставлять харків'яни.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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