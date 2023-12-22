    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік побив матір своєї співмешканки
22.12.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік побив матір своєї співмешканки

У стані алкогольного сп'яніння чоловік посварився з 72-річною жінкою та наніс їй тілесні ушкодження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До правоохоронців надійшло повідомлення, що 36-річний чоловік побив матір своєї співмешканки. 
 
За адресою виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції разом з дільничними офіцерами поліції. Правоохоронці  з’ясували, що між нетверезим чоловіком та матір’ю співмешканки виникла побутова сварка, у ході якої порушник побив жінку.
 
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження  за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.
 
Наразі поліцейські завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.12 Надзвичайні події У Харкові під час гасіння пожежі врятували жінку 22.12 Надзвичайні події На Харківщині поліцейські протягом доби оперативно відреагували на 984 виклики від громадян 22.12 Надзвичайні події У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував хабар поліцейським
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 