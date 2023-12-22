22.12.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік побив матір своєї співмешканки

У стані алкогольного сп'яніння чоловік посварився з 72-річною жінкою та наніс їй тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що 36-річний чоловік побив матір своєї співмешканки.

За адресою виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції разом з дільничними офіцерами поліції. Правоохоронці з’ясували, що між нетверезим чоловіком та матір’ю співмешканки виникла побутова сварка, у ході якої порушник побив жінку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.

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