22.12.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував хабар поліцейським

Керманич порушив вимоги Правил дорожнього руху та вирішив уникнути адміністративної відповідальності, запропонувавши правоохоронцям хабар. Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди та задокументували злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники відділу реагування патрульної поліції Чугуївського районного управління під час патрулювання на одній з вулиць міста помітили мопед «VIPER 4 STROKE», на якому були відсутні реєстраційні номери. Інспектори подали водію законну вимогу про зупинку, однак він не відреагував та продовжив рух. Поліцейські зупинили порушника.

Під час перевірки документів працівники відділу реагування патрульної поліції з’ясували, що водій позбавлений права керування. При оформленні адміністративних матеріалів водій неодноразово пропонував 5 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності. Поліцейські попередили громадянина про кримінальну відповідальність за спробу дати хабар посадовій особі. На зауваження громадянин не реагував, продовжував наполягати на протизаконному рішенні.

Інспектори відділу реагування патрульної поліції щодо 38-річного водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобами особою, позбавленою права керування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. По факту спроби передати хабар на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для документування даного факту.

20 грудня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України.

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