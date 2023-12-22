На Харківщині поліцейські протягом доби оперативно відреагували на 984 виклики від громадян

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2740 транспортних засобів.
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Виконувати поточну роботу сьогодні значно легше. Скористайтеся цим, щоб розгребти завали, на які вам не вистачить і тижня.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 22 грудня.
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