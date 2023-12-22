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22.12.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські протягом доби оперативно відреагували на 984 виклики від громадян

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2740 транспортних засобів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 громадян отримали травми.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 осіб.
 
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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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