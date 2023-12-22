22.12.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Ідентифіковано окупантів, які вбили на Харківщині українського патріота та спалили його тіло

Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період захоплення Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, мова йде про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілкового полку збройних сил рф Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова – військового з 202-го мотострілкового полку країни-агресора.

Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області і проводили там каральні акції проти місцевих жителів.Під час таких «рейдів» рашисти масово викрадали та вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян та викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі спротиву – рашисти погрожували вбивством малолітніх дітей.

Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто, а також двигун до моторного човна. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання в росії.

На підставі зібраних доказів, усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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