22.12.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові для дітей підготували новорічні вистави

Мюзикл «Вартові часу» покажуть з 22 грудня по 8 січня в ТРЦ «Nikolsky», передає РЕДПОСТ .



У Харкові для дітей підготували новорічні вистави



Як повідомили в Департаменті культури, виставу підготували артисти театру «Мадригал» та творчі колективи міста.

Нагадаємо, також у Харкові до 6 січня триватиме концертний марафон «Разом до Перемоги!». Святкові новорічні виступи проходять з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова на станціях метро «Південний вокзал», «Університет» та «Історичний музей».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському метрополітені проводиться концертний марафон “Разом до Перемоги!”. В ньому беруть участь колективи Театру народної музики України “Обереги”, Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківської обласної філармонії, оркестр Національної академії Національної гвардії, музичні колективи районних палаців дитячої та юнацької творчості та інші.