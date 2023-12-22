22.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 21 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1132 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Технолог – 25 000 грн
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2. Слюсар-ремонтник – 24 950 грн
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3. Продавець-консультант – 20 000 грн
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4. Юрисконсульт – 18 300 грн
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5. Фахівець з публічних закупівель – 17 000 грн
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6. Перекладач жестової мови (сурдоперекладач) – 16 950 грн
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7. Бухгалтер – 16 000 грн
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8. Транспортувальник (такелажні роботи) – 15 380 грн
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9. Машиніст котлів – 15 000 грн
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10.Штукатур – 12 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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