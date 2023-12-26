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26.12.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік під приводом покупки авто викрав його

Під час продажу авто зловмисник сів за кермо, власник був на пасажирському сидінні. Потім так званий «покупець» запропонував помінятися місцями, і коли власник вийшов з автівки, чоловік поїхав у невідомому напрямку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До поліції надійшов виклик від громадянина. Заявник повідомив, що невідомий викрав його автівку. Подія трапилась у Салтівському районі.
 
Зловмисник, оглянувши автомобіль, запропонував власнику проїхатися та сам сів за кермо. Після поїздки він сказав, що його все задовольняє і він погоджується на ціну продавця. Чоловік запропонував власнику авто пересісти за кермо, і коли той вийшов з автівки, зловмисник поїхав з місця пригоди. 
 
Оперативники та працівники сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний раніше неодноразово засуджений за майнові злочини місцевий мешканець.
 
Слідчі Харківського РУП № 2 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. 
 
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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