26.12.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік під приводом покупки авто викрав його

Під час продажу авто зловмисник сів за кермо, власник був на пасажирському сидінні. Потім так званий «покупець» запропонував помінятися місцями, і коли власник вийшов з автівки, чоловік поїхав у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції надійшов виклик від громадянина. Заявник повідомив, що невідомий викрав його автівку. Подія трапилась у Салтівському районі.

Зловмисник, оглянувши автомобіль, запропонував власнику проїхатися та сам сів за кермо. Після поїздки він сказав, що його все задовольняє і він погоджується на ціну продавця. Чоловік запропонував власнику авто пересісти за кермо, і коли той вийшов з автівки, зловмисник поїхав з місця пригоди.

Оперативники та працівники сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний раніше неодноразово засуджений за майнові злочини місцевий мешканець.

Слідчі Харківського РУП № 2 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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