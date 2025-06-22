На північ від Харкова окупанти за добу здійснили 598 обстрілів

Ситуація на Північно-Східному фронті залишається складною. Російські війська продовжують наступальні дії та масовані атаки дронами і авіацією, однак зазнають значних втрат.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в зоні відповідальності ОТУ “Харків” оперативна обстановка залишається напруженою. За добу з 21 на 22 червня 2025 року противник здійснив 9 авіаударів, застосувавши 7 керованих авіабомб (КАБ) і 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).
Крім того, зафіксовано запуск 147 дронів-камікадзе та 598 артилерійських обстрілів українських позицій.
Незважаючи на це, російські війська дев’ять разів невдало намагалися прорватися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у напрямку Липців.
Втрати ворога за добу:
77 осіб, з них 39 безповоротно;
122 одиниці озброєння і техніки, серед них:
2 артилерійські системи;
14 автомобілів;
94 безпілотники;
12 одиниць спеціальної техніки.
Також українськими захисниками знищено 108 укриттів для особового складу ворога та 5 пунктів управління БпЛА.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 14 атак окупантів.
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