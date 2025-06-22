22.06.2025 11:41 Рита Парфенова

На північ від Харкова окупанти за добу здійснили 598 обстрілів

Ситуація на Північно-Східному фронті залишається складною. Російські війська продовжують наступальні дії та масовані атаки дронами і авіацією, однак зазнають значних втрат.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в зоні відповідальності ОТУ “Харків” оперативна обстановка залишається напруженою. За добу з 21 на 22 червня 2025 року противник здійснив 9 авіаударів, застосувавши 7 керованих авіабомб (КАБ) і 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Крім того, зафіксовано запуск 147 дронів-камікадзе та 598 артилерійських обстрілів українських позицій.

Незважаючи на це, російські війська дев’ять разів невдало намагалися прорватися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у напрямку Липців.

Втрати ворога за добу:

77 осіб, з них 39 безповоротно;

122 одиниці озброєння і техніки, серед них: 2 артилерійські системи; 14 автомобілів; 94 безпілотники; 12 одиниць спеціальної техніки.



Також українськими захисниками знищено 108 укриттів для особового складу ворога та 5 пунктів управління БпЛА.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 14 атак окупантів.