    
Главная Новини Харкова Армія На північ від Харкова окупанти за добу здійснили 598 обстрілів
22.06.2025  11:41   Рита Парфенова

На північ від Харкова окупанти за добу здійснили 598 обстрілів

Ситуація на Північно-Східному фронті залишається складною. Російські війська продовжують наступальні дії та масовані атаки дронами і авіацією, однак зазнають значних втрат.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, в зоні відповідальності ОТУ “Харків” оперативна обстановка залишається напруженою. За добу з 21 на 22 червня 2025 року противник здійснив 9 авіаударів, застосувавши 7 керованих авіабомб (КАБ) і 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Крім того, зафіксовано запуск 147 дронів-камікадзе та 598 артилерійських обстрілів українських позицій.

Незважаючи на це, російські війська дев’ять разів невдало намагалися прорватися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у напрямку Липців.

Втрати ворога за добу:

  • 77 осіб, з них 39 безповоротно;

  • 122 одиниці озброєння і техніки, серед них:

    • 2 артилерійські системи;

    • 14 автомобілів;

    • 94 безпілотники;

    • 12 одиниць спеціальної техніки.

Також українськими захисниками знищено 108 укриттів для особового складу ворога та 5 пунктів управління БпЛА.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 14 атак окупантів.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Армія Сили оборони відбили 14 атак окупантів на Харківщині 20.06 Армія На Харківському напрямку ЗСУ знищили понад 80 одиниць техніки ворога та 130 укриттів 20.06 Армія Ворог 14 разів атакував на Харківщині: штурми біля Вовчанська, Строївки та Степової Новоселівки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 