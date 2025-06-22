22.06.2025 09:01 Рита Парфенова

Сили оборони відбили 14 атак окупантів на Харківщині

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках противник активізував штурми та удари з повітря.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби окупанти дев’ять разів намагалися прорвати українську оборону в районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Фиголівки, а також у напрямку Липців. Усі спроби виявилися безуспішними – Збройні сили України відбили атаки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять штурмів противника поблизу населених пунктів Загризове та Голубівка. Тут теж наші підрозділи зупинили просування загарбників.

Також російська авіація завдала ударів по кількох селах, зокрема Комісаровому, Глибокому, Покаляному, Крейдянці, Артільному та Миловому. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що gротягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.