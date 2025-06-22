    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили 14 атак окупантів на Харківщині
22.06.2025  09:01   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 14 атак окупантів на Харківщині

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках противник активізував штурми та удари з повітря.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби окупанти дев’ять разів намагалися прорвати українську оборону в районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Фиголівки, а також у напрямку Липців. Усі спроби виявилися безуспішними – Збройні сили України відбили атаки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять штурмів противника поблизу населених пунктів Загризове та Голубівка. Тут теж наші підрозділи зупинили просування загарбників.

генштаб зсу мапа

Також російська авіація завдала ударів по кількох селах, зокрема Комісаровому, Глибокому, Покаляному, Крейдянці, Артільному та Миловому. Дані щодо наслідків уточнюються.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що gротягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Армія Ворог 14 разів атакував на Харківщині: штурми біля Вовчанська, Строївки та Степової Новоселівки 19.06 Армія Ворог штурмував позиції ЗСУ на Харківщині 10 разів за добу 18.06 Армія Російські війська атакували на двох напрямках Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 