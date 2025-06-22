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22.06.2025  09:40   Рита Парфенова

Правоохоронці задокументували 6 злочинів армії рф на Харківщині за добу (фото)

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини. Минулої доби від обстрілу загинула людина, ще низку злочинів правоохоронці внесли до ЄРДР.

Поліція Харківщини розслідує 6 нових фактів воєнних злочинів

Під ворожими ударами опинилися Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони. Російська армія застосувала керовані авіаційні бомби та ударні безпілотники по житлових будинках, автомобілях, лісовій місцевості. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліція Харківщини розслідує 6 нових фактів воєнних злочинів

У селищі Старий Салтів 77-річний чоловік отримав поранення внаслідок падіння БпЛА в землю. Він помер у кареті «швидкої» дорогою до лікарні.

Протягом доби слідчі оглянули 11 місць влучань, відкрили 6 кримінальних проваджень за фактами нових воєнних злочинів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення на Харківщині зареєстровано 25 266 воєнних злочинів.

Поліція Харківщини розслідує 6 нових фактів воєнних злочинів

У регіоні продовжується обов’язкова евакуація жителів з небезпечних районів. Тим, хто хоче виїхати, слід звертатися до поліції за телефоном 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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