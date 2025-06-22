22.06.2025 10:24 Рита Парфенова

ДСНС: на Харківщині вигоріло 8,8 га екосистем

З 21 по 22 червня рятувальники ДСНС Харківщини здійснили 24 виїзди. Найбільше викликів було пов’язано з пожежами в природних екосистемах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби з 21 по 22 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди. З них: 9 разів – на ліквідацію пожеж, 4 – для проведення інших невідкладних робіт, 6 – надання допомоги населенню, ще 5 – інші виїзди.

Підрозділи ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених обстрілами, оскільки за цей період такі випадки не зафіксовані. Проте було ліквідовано 5 пожеж у природних екосистемах, загальна площа займання склала 8,8 га.

Крім того, піротехніки знешкодили 161 одиницю вибухонебезпечних предметів, вилучених у різних районах області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.